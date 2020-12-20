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خبيرة روسية : كل مؤامرات واشنطن تجاه ايران ستفشل وبايدن سيعود للاتفاقية


اكدت رئيسة قسم إيران في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية نينا ماميدوفا ، ، ان ترامب مهما حاول تكديس الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران ومع جميع جهود البيت الأبيض التي تركز على تحقيق الهدف ، ولكن جميع المؤامرات تجاه ايران فشلت وستفشل .

وذكرت وكالة ارنا في مقابلة مع ما ميدوفا قولها إن ” الولايات المتحدة حاولت تحقيق ما لم تصل إليه في مواجهة إيران في حرب ناعمة ، وبمساعدة عملائها ، لكن كل ذلك كان دون جدوى”.

واضافت أن “ إيران اصبح  لديها قدرات كبيرة في مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا ومجالات مهمة مثل الجيش والفضاء ، مما جعل واشنطن مرغمة على قبول القدرات الموجودة لدى طهران”.

وبينت أن ” الولايات المتحدة ليس لديها القدرة على التفوق ومنع وإعاقة التقدم العلمي والتكنولوجي لدى ايران “، مشددة على أنه ” وخلال فترة ولاية جو بايدن ، التي ستبدأ في 20 كانون الثاني من عام  2021 ، ستعود الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة”.

واشارت الى أن ” بايدن سيحاول تعويض خطأ ترامب الكبير في الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة ، التي اسقطت سمعة الولايات المتحدة على الساحة الدولية ، ولا سيما في مجلس الأمن”. 

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