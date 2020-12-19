الصفحة الدولية

خبراء في الصحة العقلية : ترامب سادي ولا اخلاقي


اكد تقرير لموقع رو ستوري الامريكي، السبت، انه وطبقا لمجموعة من خبراء الصحة العقلية فان التحليل النفسي للصحة العقلية للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قد اثبتت بان سلوكه يدل على السادية واللااخلاقية في تصرفاته خصوصا بعد خسارته الانتخابات الرئاسية امام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وذكر التقرير ان “الرئيس الامريكي المنتهية ولايته قد يرحل قريبا ، لكن هناك عقود امام الباحثين سيقضونها في الفصول الدراسية وقاعات البحث لتفكيك وتحليل سلوكيات ترامب من خلال الشهود العيان والخبرات”.

واضاف أن الخبراء أن “ترامب اصبح يفي بمعايير لأمراض نفسية متعددة ونماذج لشخصية مضطربة في السلوك لكن ما يمكن أن يتفق عليه الجميع هو أن ترامب بعيد عن الواقع وخطير، وربما انعكاسات تتمثل في الشخصية المعادية للمجتمع ، والشخصية النرجسية ، والاعتلال النفسي ، والميكيافيلية والاعتلال الاجتماعي ، والسادية ، والسلطوية”.

واوضح الخبراء انه ” وطبقا آلاف المقاطع الصوتية والفيديو والأدلة المكتوبة ، ليس فردًا معقدًا. إن عملية تفكيره ومهاراته الكتابية والتحدثية ومفرداته محدودة وغير ناضجة وملموسة بطبيعتها، اما نطاقه العاطفي فمحدود و سطحي إلى حد كبير مع الإثارة التي تُرى في شكل غضب ، ونرفزة ، ومقاومة مع المشاعر الإيجابية “.

واشار التقرير الى أن ” ترامب ارتكب اكثر من 20 الف كذبة منذ توليه منصبه عام 2017 ، هذا  الحجم الهائل للأكاذيب ، من الأكاذيب البيضاء الصغيرة إلى تلك التي لها عواقب مميتة ، التي يتفوه بها الرئيس كافٍ لإرباك الجمهور وإرباكه. ولكن ، بشكل عام  تخدم هذه الأكاذيب غرض إنشاء والحفاظ على الخيال النرجسي لترامب”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خبراء في الصحة العقلية : ترامب سادي ولا اخلاقي
أسوشيتد برس: 20 % من السجناء الأمريكيين أصيبوا بكورونا
كبير الأطباء في بريطانيا يؤكد سرعة تفشي الطفرة الجديدة من فيروس كورونا
8 قتلى جراء حريق في قسم العناية المركزة لمرضى كورونا بمستشفى تركي
مسؤول أمريكي يقر بظهور أعراض حساسية غير متوقعة لدى بعض متلقي لقاح "فايزر"
قصف تركي يستهدف مناطق حدودية في دهوك
عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند تتجاوز عتبة الـ10 ملايين
ترامب قد يسجل اسمه في التاريخ كأول رئيس يطرد من البيت الأبيض
تقرير: وزارة الدفاع الأميركية توقف التعاون مع فريق بايدن
إيران: نرفض أي تفاوض جديد حول الاتفاق النووي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1470.59
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
زيد مغير : اذا أنشأ الميناء ستتضرر قناة السويس يعني مصر . وميناء العقبة يعني الأردن وأختها إسرائيل. ودول الخليج ...
الموضوع :
اخر مستجدات عقد ميناء الفاو الكبير يتحدث عنه المهندس مصطفى السند
زيد مغير : سيدي الجليل حينما وضع مصطفى عبد اللطيف مشتت الغريباوي يده بيد ترامب وقال له نشكرك سيادة الرئيس ...
الموضوع :
كيف صنعت المرجعية ورجالها النصر للعراق؟ وما هو دور امريكا وصبيانها في معركتنا مع مجرمي داعش؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يلعن الظالم المجرم عدي والظالم المجرم قصي وساجدة و صدام المجرم الظالم االملعون وكل من لف ...
الموضوع :
في مثل هذا اليوم محاولة اغتيال المقبور عدي صدام في بغداد
عبدالحسين سلمان العبوسي : التطبيع خيانه للانتماء العربي والاسلام اولا والقبول بالذل والمهانه وانتصار لقوى الشر لذا كان لزاما علين ان ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
محمد بوعناية : ضروري فضح الخونة والجبناء ...
الموضوع :
الان وقبل فوات الاوان...!
زيد مغير : ف سبب سورة الضحى المباركة قوله تعالى ) الم يجدك يتيما فاوى)ماوى رسول الله صلى الله عليه ...
الموضوع :
مجلس حسيني ___ لماذا العداء لابي طالب واتهامه بالكفر
مواطنة : سلام عليكم حقيقة لم اتابع البرنامج حتى اكوّن فكرة ولكن من ظاهر مقالكم ان امتعاضكم من الضيف ...
الموضوع :
فصل الدين عن الدولة مقولة بائسة
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين صلواتك عليهم اجمعين ان تحفظ ...
الموضوع :
نموذج من عمائم الغيرة والشرف التي ارتدت ثوب الجهاد لتذود عن الوطن والعقيدة والكرامة رضوان الله عليهم أجمعين
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
فيسبوك