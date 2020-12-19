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عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند تتجاوز عتبة الـ10 ملايين


تجاوزت الهند، السبت، عتبة 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، حسب ما أعلنت وزارة الصحّة، ما يجعل هذه الدولة الثانية في العالم لناحية عدد الإصابات.

وقالت الوزارة إنّ عدد الإصابات من جراء فيروس كورونا تجاوز 10 ملايين بقليل، بعد تسجيل 25 ألف حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومنذ بداية الجائحة، أحصت الهند 145136 وفاة مرتبطة بالفيروس، بينما تعافى 9.6 ملايين، استنادا إلى المصدر نفسه.

وذكر سكان في العاصمة نيودلهي لوكالة فرانس برس أنهم لا يزالوا قلقين لكنهم مرتاحين أكثر من ذي قبل بشأن مغادرة منازلهم.

وقالت هوما زيدي وهي ربة منزل "من الواضح أن مستويات الخوف انخفضت بمرور الوقت. في البداية كان الأمر مخيفًا بدرجة أكبر. الآن لا نقلق كثيرًا. لكننا ما زلنا نتخذ الاحتياطات مثل وضع الأقنعة عند الخروج، وتجنب التجمعات الاجتماعية".

ورفعت الهند القيود عن معظم الأنشطة لتعزيز الاقتصاد المتعثر، رغم أن بعض الأقاليم أعادت فرض قيود لوقف انتشار الفيروس.

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