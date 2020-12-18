تقرير: وزارة الدفاع الأميركية توقف التعاون مع فريق بايدن

أمر وزير الدفاع الأميركي بالوكالة كريستوفر ميللر، بوقف التعاون على مستوى البنتاغون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن، في قرار "صادم للمسؤولين في وزارة الدفاع"، كما نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين كبار.

وذكر المصدر ذاته، أن ميلر الذي تم تعيينه في 9 نوفمبر، عندما أقال ترمب وزير الدفاع مارك إسبر بعد الانتخابات مباشرة، وجه أمراً ليلة الخميس، للمسؤولين في مقر وزارة الدفاع بإلغاء الاجتماعات الانتقالية المقررة.

لكن مسؤولاً كبيراً ب‍وزارة الدفاع قلل من أهمية هذه الخطوة، واصفاً إياها بأنها "تأخير بسيط للاجتماعات القليلة المتبقة المقررة إلى ما بعد العام الجديد".

وقال المسؤول: "كان لدينا أقل من عشرين اجتماعاً متبقياً في الجدول الزمني اليوم والأسبوع المقبل"، مضيفاً أن "موظفي وزارة الدفاع الذين يشاركون في الاجتماعات لديهم انشغالات أخرى".

وأضاف أن هؤلاء المسؤولين كانوا "بحاجة إلى القيام بوظائفهم اليومية وكانت الأنشطة الانتقالية تستهلكهم.. (...) لكننا ما زلنا ملتزمين بعملية انتقال مثمرة".

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" أشارت في تقرير لها إلى أن تعيين موالين للرئيس ترمب في وزارة الدفاع قد يلحق "مزيداً من الضرر بآفاق انتقال سلس" للسلطة، بعد رفض ترمب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات.