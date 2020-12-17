أعلن قصر الإليزيه، الخميس، عن إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا.

وأوضح الإليزيه في بيان أن ماكرون سيخضع للحجر الصحي لمدة سبعة أيام ويمارس عمله عن بعد، فيما يعكف مكتبه حاليا على تحديد المخالطين المحتملين لإبلاغهم بالأمر.

وكشف مسؤول بالقصر الرئاسي الفرنسي لوكالة "رويترز" أن ماكرون ألغى كل رحلاته للخارج بما في ذلك زيارته التي كانت مقررة إلى لبنان بتاريخ 22 كانون الأول الحالي.

وهذه الزيارة ستكون الثالثة لماكرون إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.