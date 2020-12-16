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منظمة الصحة العالمية تحذر من "خطر كبير" لانتعاش كورونا في احتفالات اعياد الميلاد نهاية العام


أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أنها توصي بوضع الكمامات خلال اجتماعات العائلات في عيد الميلاد واحتفالات نهاية العام في أوروبا، محذرة من "خطر كبير" لانتعاش الوباء في أوائل 2021.

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة في بيان إنه "بالنظر إلى تطور وباء كوفيد -19 في أوروبا، هناك خطر كبير لعودة انتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021"، داعيا إلى "وضع الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعي خلال احتفالات نهاية العام".

وفي سياق متصل، سجلت ألمانيا مستوى قياسيًا جديدًا من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا مع بدء إغلاق أكثر صرامة اليوم الأربعاء، حيث أغلقت المتاجر والمدارس في محاولة لخفض أعداد الإصابات الجديدة التي تشهد ارتفاعا حادا.

وسجلت ألمانيا 179.8 حالة وفاة بين الإصابات الجديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأيام السبعة الماضية، وهو رقم قياسي جديد مقارنة بـ149 حالة وفاة لكل 100.000 شخص والذي سجله معهد روبرت كوخ، مركز مكافحة الأمراض في البلاد قبل أسبوع.

وقال المعهد إن الفيروس تجاوز أيضًا العدد الإجمالي اليومي السابق، حيث سجلت 16 ولاية ألمانية 952 حالة وفاة بالفيروس، وهو ما يتجاوز الرقم القياسي السابق لمعدل الوفيات اليومية الذي سجل يوم الجمعة والذي بلغ 598 حالة وفاة، وهو ما يرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 23.427 حالة وفاة.

ونتيجة للارتفاع الهائل في أعداد الإصابات في أكتوبر فرضت ألمانيا "إغلاقا خفيفا" في بداية نوفمبر/، والذي تم بموجبه أغلق الحانات والمطاعم ولكنه ترك المتاجر مفتوحة. ونجحت الإجراءات في وقف تصاعد منحنى الإصابات اليومية الجديدة، لكنها لم تنجح في خفضها، مما أدى إلى فرض قيود جديدة أكثر صرامة.

وكانت ألمانيا محط إشادة على نطاق واسع لنجاحها في الحد من تفشي المرض في الربيع، لكن تراخي الأفراد في الالتزام بقواعد التباعد والكمامة خلال الصيف، تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات مرة أخرى.

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منظمة الصحة العالمية تحذر من "خطر كبير" لانتعاش كورونا في احتفالات اعياد الميلاد نهاية العام
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