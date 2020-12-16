كورونا يواصل غزو أميركا.. نحو ربع مليون إصابة في يوم واحد

سجلت الولايات المتحدة حوالي ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال آخر 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وهناك حاليا أكثر من 113 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.

وكانت السلطات الصحّية تتوقّع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأمريكيّين قبل أسبوعين للاحتفال ب‍عيد الشكر، على الرّغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

وأصيب أكثر من 16.7 مليون شخص ب‍فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الوباء. لكن الحصيلة الفعلية قد تكون أكبر بسبب عدم إجراء فحوص على نطاق واسع في المرحلة الأولى.