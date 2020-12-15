اية الله العظمى السيد الخامنئي يمنح العالم الشهيد #محسن_فخري_زاده وسام النصر من الدرجة الأولى

زار رئيس الأركان العامة للقوات الإيرانية المسلحة، اللواء محمد باقري، صباح اليوم، منزل العالم الشهيد محسن فخري زاده، حيث التقى أسرة الشهيد مقدماً إليهم وسام النصر من الدرجة الأولى، المزيّن بتوقيع قائد الثورة الإسلاميّة في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي

وأشار اللواء باقري في هذا اللقاء، الذي حضره قائد الجيش ورئيس الهيئة العقائديّة السياسية في وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، إلى أن وسام النصر مُخصّص للعلماء والشخصيات الوطنية البارزة الذين يدعمون ويساندون الجبهة الدفاعيّة للجمهورية الإسلامية.

وقال: "وافق قائد الثورة الإسلامية على منح أعلى رتبة لهذا الشهيد الرفيع المقام، أي وسام النصر من الدرجة الأولى".