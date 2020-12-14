روحاني: الانتقام لفخري زادة قادم

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاثنين (14 كانون الأول 2020)، إن اغتيال العالم فخري زادة تم بهدف جر المنطقة إلى الحرب في الأيام الأخيرة لإدارة ترامب، متهما إسرائيل بالوقوف وراءه.

وتوعد الرئيس الإيراني بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب من طهران، مشيرا إلى أن من "حق إيران الانتقام لاغتيال فخري زادة في الزمان والمكان المناسبين".

وأضاف، أن بلاده "لن تسمح لأحد بتحديد زمان ومكان انتقامنا"، على حد تعبيره.