منظمة: إغلاق ميناء جدة السعودي بعد الانفجار في ناقلة النفط

أفادت منظمة "عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة" (UKMTO) اليوم، بأنه تم إغلاق ميناء جدة السعودي، الذي يعد أكبر ميناء في المملكة، بعد الانفجار في ناقلة النفط البريطانية.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" الاثنين عن UKMTO. وقالت المنظمة إن الميناء مغلق بعد الانفجار الذي حدث في الليل بالناقلة BW Rhine.

وعلى الرغم من أن UKMTO تحدثت عن إغلاق ميناء جدة، إلا أنه لم يصدر بيان رسمي حتى لحظة كتابة الخبر (15:05 بتوقيت غرينيتش) بهذا الشأن من قبل السلطات السعودية.

وفي وقت سابق ذكرت شركة شحن أن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل "مصدر خارجي" مجهول مما تسبب باشتعال حريق ووقوع انفجار أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

بدورها انتقدت وزارة الطاقة السعودية "الهجوم الإرهابي"، وقالت إن الانفجار ناجم عن "هجوم إرهابي" تم تنفيذه بقارب محمل بالمتفجرات، مضيفة أن الحادث "أسفر عن حريق محدود تمكنت وحدات الطوارئ من إخماده".

من جهته قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن الأعمال الإرهابية ضد المنشآت الحيوية "تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية".