كوريا الجنوبية تغلق المدارس مع ارتفاع الإصابات بكورونا

وجهت كوريا الجنوبية، الاثنين، بإغلاق المدارس اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، في العاصمة سيئول والمناطق المحيطة بها، في مسعى للتصدي لأسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ بدء الجائحة.

وستصبح الدارسة في المدارس الواقعة في منطقة العاصمة عبر الإنترنت حتى نهاية الشهر، في أحدث تعزيز لإجراءات التباعد الاجتماعي التي أخفقت حتى الآن في وقف الزيادة في الإصابات.

ويعد إغلاق المدارس خطوة نحو فرض قواعد المرحلة الثالثة من التباعد الاجتماعي، والتي من شأنها أن تغلق رابع أكبر اقتصاد في آسيا.