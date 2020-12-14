الصفحة الدولية

تصفية مسلح أطلق النار أمام كاتدرائية في نيويورك


تمكنت الشرطة الأمريكية من تصفية المسلح الذي أطلق النار من على سلم كاتدرائية "سان جون" في مدينة نيويورك يوم الأحد.

تصفية مسلح أطلق النار أمام كاتدرائية في نيويوركإصابة 8 اشخاص واعتقال 23 آخرين خلال اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين ل‍ترامب في واشنطن

وأفادت وكالة "رويترز" بأن المسلح، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أصيب برصاصة واحدة على الأقل في رأسه خلال إطلاق النار وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى محلي حيث أعلنت وفاته.

وقال مصدر من الشرطة إنه تم العثور في مكان الحادث على مسدسين نصف آليين وحقيبة تخص على ما يبدو المسلح تحتوي على عبوة مليئة بالبنزين وحبالا وأسلاكا وعدة سكاكين وشريطا.

وذكر مفوض شرطة مدينة نيويورك، ديرموت شيا، للصحفيين في أعقاب الحادث، الذي وقع في ساعة متأخرة من بعد الظهر في مانهاتن إن إطلاق النار لم يؤد لإصابة أي شخص آخر بفضل التحرك السريع لثلاثة من رجال الشرطة في الموقع والذين تصدوا للمشتبه به.

ووقع إطلاق النار في ساعة متأخرة من بعد الظهر خارج الكاتدرائية التاريخية لأبرشية نيويورك الأسقفية بعد فترة وجيزة من انتهاء أداء جوقة في الهواء الطلق على درجات الكنيسة.

وأظهرت صور المسلح يرتدي معطفا شتويا أسود وقبعة بيسبول بيضاء وكمامة مزينة بعلم جمهورية الدومينيكان ويشهر مسدسا في كل يد كما كان يحمل حقيبة ظهر كبيرة مربوطة على كتفيه.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تصفية مسلح أطلق النار أمام كاتدرائية في نيويورك
أول وفاة لرئيس وزراء بسبب كورونا
أميركا ترفع السودان من "قائمة الإرهاب"
وصول أول دفعة من لقاح "فايزر" ضد كورونا الى كندا
انفجار بناقلة نفط بريطانية في ميناء جدة بالسعودية
وسائل إعلام أميركية: الهجوم الإلكتروني تسبب في عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض
تعرض موقعا الخزانة والتجارة الامريكيتين الى الاختراق
ميركل: الإجراءات الحالية لم تنجح بالحد من تفشي فيروس كورونا
بولتون يستبعد إقدام ترامب على الترشح لانتخابات عام 2024
وزارة الدفاع الأذربيجانية: مقتل 4 جنود أذربيجانيين جراء تعرض وحداتهم لهجوم في مناطق متاخمة لإقليم قرة باغ
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك