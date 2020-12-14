أميركا ترفع السودان من "قائمة الإرهاب"

أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم، أن ألغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين.

وقالت السفارة الأميركية في بيان على نشرته على "فيسبوك"، إن "فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوما، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب ساري المفعول اعتبارا من اليوم 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

وتلقى مجلس النواب الأميركي، في تشرين الثاني الماضي، إخطارا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واتخذت واشنطن قرار وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال تولي عمر البشير الحكم، وبعد أن اتهمته الولايات المتحدة بأنه يأوي إرهابيين محليين ودوليين، بمن فيهم زعيم تنظيم القاعدة السابق، أسامة بن لادن.