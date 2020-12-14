وصول أول دفعة من لقاح "فايزر" ضد كورونا الى كندا

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن أول دفعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) وصلت إلى كندا، يوم الأحد، ومن المتوقع أن يبدأ الكنديون في تلقي التطعيم اليوم الاثنين.

وقال ترودو على صفحته في "تويتر": "وصلت الدفعة الأولى من جرعات لقاح كوفيد-19 ل‍فايزر-بيونتيك إلى كندا".

ومن المتوقع أن تصبح كندا والولايات المتحدة أول دولتين غربيتين بعد بريطانيا تبدأن في التطعيم باللقاح.

وستذهب الجرعات الأولى البالغ عددها 30 ألف إلى 14 موقعا في كندا، وسيكون الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة ومن بينهم كبار السن في منشآت الرعاية طويلة الأجل، والعاملون في مجال الرعاية الصحية، في مقدمة أول من يحصل على اللقاح.

وسجلت كندا أكثر من 464 ألف إصابة بفيروس كورونا ونحو 13500 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.