الصفحة الدولية

بولتون يستبعد إقدام ترامب على الترشح لانتخابات عام 2024


استبعد جون بولتون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، أن يقدم الرئيس الحالي، دونالد ترامب، على المغامرة والترشح للانتخابات القادمة سنة 2024.

وقال بولتون في حوار بثته قناة "سي إن إن" أمس السبت: "لا أعتقد أنه (ترامب) سيترشح مرة أخرى للانتخابات"،

مضيفا أن "دونالد ترامب ينتهك المبدأ الأساسي للمحافظة. المشاركة في الحياة السياسية تمليها مبادئ أنشطتها، وليس إملاء من قبل الأفراد، وبالتأكيد ليس من خلال عبادة الشخصية ... يبدو أن دونالد ترامب يتخيل نفسه غروفر كليفلاند التالي (الرئيس الـ22 والـ24 للولايات المتحدة). لا أعتقد أنه سينجح".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" أن ترامب يفكر في خطوات للتحضير للانتخابات الرئاسية في عام 2024، ويخطط للسيطرة على اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، للولايات المتحدة ووضع الأساس لمحاولة أن يصبح رئيسا مرة أخرى.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ميركل: الإجراءات الحالية لم تنجح بالحد من تفشي فيروس كورونا
بولتون يستبعد إقدام ترامب على الترشح لانتخابات عام 2024
وزارة الدفاع الأذربيجانية: مقتل 4 جنود أذربيجانيين جراء تعرض وحداتهم لهجوم في مناطق متاخمة لإقليم قرة باغ
وزير الصحة الأمريكي يعلن بدء توزيع ملايين الجرعات من لقاح كورونا
هولندا.. إصابات كورونا ترتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر
بريطانيا تسجل 519 حالة وفاة جديدة جراء كورونا
الشيخ قيس الخزعلي بذكرى استشهاد البطاط: دماء الصبي أفشلت المشروع الإسرائيلي- الأمريكي
ترامب يغرد مرة اخرى : حققت فوزاً كاسحاً في الانتخابات
وفيات كورونا في اميركا فاقت خسائرها في الحرب العالمية الثانية
مجلة دير شبيغل الألمانية تختار ترامب “فاشل العام”
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك