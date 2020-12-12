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مجلة دير شبيغل الألمانية تختار ترامب “فاشل العام”


اختارت مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية، أكبر مجلة أسبوعية في أوروبا الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ترامب ”فاشل العام“ في تقرير مطول شمل انتقادات لاذعة له.

وفي تقريرها الذي نشرته مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية قالت: ”دير شبيغل“، إن ولاية ترامب البالغ من العمر 74 عامًا، ”انتهت كما بدأت بلا حياء ولا كرامة“.

وهاجمت ”دير شبيغل“، التي توزع أكثر من 850 ألف نسخة اسبوعيًا، ترامب لطريقة تعامله مع وباء ”كورونا“ ورفضه الاعتراف بهزيمته في الانتخابات أمام منافسة الديمقراطي جو بايدن، قائلة: ”رفضه الاعتراف بالخسارة لم يكن مفاجئا لأن لا شيء طبيعيا في عهد ترامب“.

وأضافت أنه ”بدلا من الاعتراف نراه يتحدث عن تزوير ضخم في الانتخابات رغم عدم وجود أي دليل على ذلك، ومع انتهاء ولايته أصبحت البلاد منقسمة أكثر من أي وقت مضى منذ زمن الحرب الأهلية، وهذا ليس نتيجة ثانوية لسياسة ترامب بل هدف لها لأن الصراع الدائم هو جزء من إستراتيجيته، حتى أنه لم يعط أي انطباع بأنه رئيس كل الأمريكيين“.

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