اشتباك وغضب في إسرائيل بسبب الامارات

اشتبك مشجعو فريق كرة القدم الإسرائيلي الشهير، بيتار القدس، المعروف بقاعدته المعادية للعرب، مع بعضهم البعض بسبب خلاف حول استثمار الإمارات في النادي.

وعلى هامش تدريبات اللاعبين، اليوم، تعرض المشجعون الذين أيدوا الاستثمار لهجوم من قبل 12 من مجموعة المشجعين "لا فاميليا" المعروفة بتوجهاتها اليمينية المتطرفة، الذين يعارضون الصفقة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، في بيان إن "الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما متورطين في اضطرابات عامة".

ووقع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي، "اتفاقية شراكة" بقيمة 92 مليون دولار، يوم الاثنين، مع مالك النادي موشيه هوجيج.

تاريخيا، اعتُبر مشجعو بيتار القدس معاديين للمسلمين والعرب، حيث اشتهرت مجموعة "لا فاميليا" بشعاراتها ضد النبي (محمد). نادي الدرجة الأولى هو الفريق الإسرائيلي الوحيد الذي لم يشرك أبدا لاعبا عربيا، بحسب الوكالة.