الصفحة الدولية

اشتباك وغضب في إسرائيل بسبب الامارات


اشتبك مشجعو فريق كرة القدم الإسرائيلي الشهير، بيتار القدس، المعروف بقاعدته المعادية للعرب، مع بعضهم البعض بسبب خلاف حول استثمار الإمارات في النادي.

وعلى هامش تدريبات اللاعبين، اليوم، تعرض المشجعون الذين أيدوا الاستثمار لهجوم من قبل 12 من مجموعة المشجعين "لا فاميليا" المعروفة بتوجهاتها اليمينية المتطرفة، الذين يعارضون الصفقة، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد، في بيان إن "الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما متورطين في اضطرابات عامة".

ووقع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان، أحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي، "اتفاقية شراكة" بقيمة 92 مليون دولار، يوم الاثنين، مع مالك النادي موشيه هوجيج.

تاريخيا، اعتُبر مشجعو بيتار القدس معاديين للمسلمين والعرب، حيث اشتهرت مجموعة "لا فاميليا" بشعاراتها ضد النبي (محمد). نادي الدرجة الأولى هو الفريق الإسرائيلي الوحيد الذي لم يشرك أبدا لاعبا عربيا، بحسب الوكالة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع: من تخلى عن فلسطين لا يمكن أن يؤتمن على الصحراء الغربية
احتجاجات في أوهايو الأمريكية بعد قتل الشرطة رجل ذي بشرة سوداء
اشتباك وغضب في إسرائيل بسبب الامارات
وزير النفط الفنزويلي يعلن إحباط مخطط للهجوم على منشأة نفطية في البلاد
المحكمة العليا في الولايات المتحدة ترفض الطعن في فوز بايدن بـ 4 ولايات حاسمة
مكافاءة لها على التطبيع مع اسرائيل إدارة ترامب تبلغ الكونغرس بنيتها تصدير أسلحة بقيمة مليار دولار للمغرب
العراق يحجز 8 ملايين جرعة من لقاح بريطاني لمواجهة كورونا
أردوغان يعلن أنه سيتلقى لقاح كورونا
وزير الخارجية الإيراني يعلق على أبيات شعر رددها أردوغان "بشكل خاطئ"
الكويت.. تلقي لقاح كورونا شرط أساسي للسفر
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك