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المحكمة العليا في الولايات المتحدة ترفض الطعن في فوز بايدن بـ 4 ولايات حاسمة


خسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركة قضائية مهمة، حيث رفضت المحكمة العليا الأمريكية الدعوى المقدمة في ولاية تكساس، والتي طالبت بإلغاء فوز الديمقراطي جو بايدن في 4 ولايات حاسمة.

وكانت الدعوى المقدمة إلى المحكمة العليا مباشرة، تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات في ولايات جورجيا وميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، التي تشير النتائج الأولية إلى فوز جو بايدن فيها.

وجاء تصويت قضاة المحكمة العليا بأغلبية 7 قضاة مقابل اثنين، ومن بين من رفضوا الدعوى ثلاثة قضاة عينهم ترامب في المحكمة العليا.

وكان دونالد ترامب يعلق آمالا كبيرة على هذه الدعوى، التي رفعها المدعي العام في ولاية تكساس والتي انضمت إليها بعض الولايات الأخرى، حيث وصفها ترامب بأنها "دعوى كبيرة".

ويوجه قرار المحكمة العليا ضربة قوية إلى مساعي ترامب للطعن بنتائج الانتخابات التي فاز فيها بايدن.

وكانت المحكمة العليا قد رفضت دعوى الجهوريين لإلغاء 2.5 مليون صوت تم إرسالها عبر البريد في ولاية بنسلفانيا. كما رفضت محاكم أخرى في مختلف الولايات العديد من الدعاوى الأخرى المطالبة بإعادة النظر في نتائج التصويت.

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المحكمة العليا في الولايات المتحدة ترفض الطعن في فوز بايدن بـ 4 ولايات حاسمة
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