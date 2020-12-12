مكافاءة لها على التطبيع مع اسرائيل إدارة ترامب تبلغ الكونغرس بنيتها تصدير أسلحة بقيمة مليار دولار للمغرب

أفادت وكالة "رويترز" بأن البيت الأبيض يمضي قدما في تطبيق خطته لتصدير أسلحة بقيمة مليار دولار إلى المغرب، بعد يوم من الإعلان عن توصل المملكة وإسرائيل إلى اتفاق على إقامة العلاقات.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على الموضوع تأكيدها أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت الكونغرس يوم الجمعة بصفقات محتملة مع المغرب تشمل طائرات مسيرة وأسلحة موجهة عالية الدقة.

وأوضحت الوكالة أن الحديث يدور عن أربع طائرات مسيرة من طراز "إم كيو-9 بي سكاي غارديان" تنتجها شركة "جنرال اتوميكس"، وصواريخ "هيل فاير" و"بيفواي" وذخائر الهجوم المباشر المشترك (JDAM) من إنتاج شركات "لوكهيد مارتن" و"رايثيون" و"بوينغ".

ويأتي ذلك بعد يوم من توصل المغرب وإسرائيل، بوساطة أمريكية، إلى اتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية، واعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.