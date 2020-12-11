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الكويت.. تلقي لقاح كورونا شرط أساسي للسفر


ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن رافضي تلقي لقاح فيروس كورونا في الكويت سيواجهون "مأزقا جديا"، حيث أن شهادة التلقيح ستكون شرطا أساسيا للسفر خارج البلاد.

وبحسب الصحيفة، فقد وضعت وزارة الصحة الكويتية رابطا عبر موقعها الإلكتروني، لتسجيل طلبات المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي لقاحات كورونا فور اعتمادها ووصولها إلى البلاد.

وأفادت الصحيفة بأن ذلك سيتطلب من صاحب العلاقة تسجيل رقم هاتفه وجواز سفره، ورقمه المدني والرقم التسلسلي خلف البطاقة المدنية، لضمان منحه شهادة تلقي اللقاح فور الانتهاء من ذلك، ليتمكن من السفر لأي دولة.

وأوضحت أن هناك 5 فئات ستستثنى من تلقي اللقاح، هي: الحوامل، ومن هم دون 18 سنة، والمصابون بأمراض معدية، ومن تلقوا تطعيمات آخر 30 يوما، ومن يعانون الحساسية من بعض المأكولات والأدوية.

وفي ما يخص رافضي تلقي اللقاح من الفئات المشمولة بأخذه في المرحلة الأولى، قالت الصحيفة إن هؤلاء سيواجهون مأزق تقييد سفرهم إلى الدول التي ستشترط شهادة تلقي اللقاح لدخول أراضيها.

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