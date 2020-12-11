روسيا تسجل 613 وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة

سجلت روسيا زيادة قياسية في أعداد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا، حيث بلغت 613 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تم تسجيل 28585 إصابة جديدة.

وفي إطار المجهودات التي تبذلها السلطات الصحية لمكافحة الوباء، بدأت روسيا حملة تطعيم شاملة الأسبوع الماضي، بدأت بالفئات الأكثر عرضة لخطر الوباء لتشمل جميع سكان البلاد.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الجمعة، أن 26171 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى مليونين و59840 شخصا.

بحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 45893 حالة، فيما تم تسجيل مليونين و597711 إصابة بالفيروس حتى الآن.

وسجلت السلطات الصحية في موسكو 7215 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، تليها مدينة بطرسبورغ حيث تم تسجيل 3779 إصابة.

وأعلنت السلطات الصحية في روسيا، الأسبوع الماضي، عن البدء في حملة تطعيم تستهدف الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، ثم تشمل باقي سكان روسيا.

وقال رئيس معهد "غاماليا" الروسي لبحوث الميكروبيولوجيا، ألكسندر غينسبرغ، أمس الخميس، إن أكثر من 150 ألفا من سكان روسيا تم تطعيمهم بلقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا حتى الآن.

ومن المقرر أن تنطلق حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، في جميع المناطق قبل نهاية الأسبوع الحالي