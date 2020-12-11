الصفحة الدولية

وكالة: أمريكا تعاقب تركيا لشرائها أنظمة صاروخية روسية


تستعد الولايات المتحدة لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها، العام الماضي، أنظمة دفاع جوي روسية من طراز "إس -400".

قالت أربعة مصادر من بينها مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن الخطوة التي طال انتظارها، والتي من المرجح أن تثير غضب أنقرة وتعقد بشدة العلاقات مع الإدارة القادمة للرئيس المنتخب جو بايدن، يمكن الإعلان عنها في أي وقت.

وأوضحت المصادر للوكالة أن العقوبات ستستهدف الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية ورئيسها إسماعيل دمير. وقالت عدة مصادر إنهم يتوقعون الإعلان عن العقوبات، يوم الجمعة، لكن أحدهم قال إنه قد يأتي في أي وقت ربما اليوم الخميس.

يمكن لوزارة الخارجية الأمريكية تغيير خططها وتوسيع نطاق العقوبات المخططة ضد تركيا، حليف الناتو لعقود أو تضييقه. ومع ذلك، قالت المصادر إن الإعلان عن العقوبات في شكلها الحالي بات وشيكا.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة - بعد انتظار طويل لتغيير تركيا مسارها في مواجهة تحذيرات الولايات المتحدة بشأن متطلبات العقوبات بموجب القانون - مستعدة أخيرا للتحرك.

وكانت روسيا قد سلمت أنظمة صواريخ "إس -400" أرض-جو، العام الماضي، واختبرتها تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول. وقالت أنقرة إنه لن يتم دمجها في أنظمة الناتو وإنها لا تشكل أي تهديد، داعية إلى تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول هذه القضية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضحايا كورونا.. أكثر من 1.6 مليون وفاة ونحو 70 مليون إصابة حول العالم
روسيا تسجل 613 وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الجائحة
وكالة: أمريكا تعاقب تركيا لشرائها أنظمة صاروخية روسية
إيران ترد على تصريحات مدير الوكالة الذرية
صحيفة أمريكية: بومبيو دمر وزارة الخارجية
مخاوف لدى النساء بعد تصريحات بأن "لقاح فايزر" يؤدي إلى العقم
ترامب يواصل هجومه على وسائل الإعلام ويصر على فوزه
إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تجيز استعمال لقاح فايزر المضاد لكورونا
أوباما: ترامب تسبب في "أضرار جسيمة" لبعض السياسات التي نفذتها
بكين تفرض عقوبات جوابية ضد مسؤولين أمريكيين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 325.73
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.74
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك