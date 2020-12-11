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مخاوف لدى النساء بعد تصريحات بأن "لقاح فايزر" يؤدي إلى العقم


أثارت منشورات حديثة على مواقع التواصل الاجتماعي الفزع بين العديد من مستخدمي السوشيال ميديا، التي تزعم أن لقاح الوباء المستجد يسبب العقم لدى النساء.

ونقلت المنشورات عن لسان رئيس شركة "فايزر" السابق لأبحاث الجهاز التنفسي، مايكل ييدون، أن لقاح فايزر الخاص بالوباء يسبب العقم عند النساء.

وبينت المنشورات أن  اللقاح يحتوي على بروتين سبايك يسمى "سينسيتين-1"، الذي لعب دورا حيويا في تكوين المشيمة البشرية عند النساء، مما قد يؤدي إلى العقم عند النساء لمدة غير محددة"،

لكن المتحدثة باسم شركة "فايزر"، جيريكا بيتس، أكدت أن اللقاح المرشح لم يثبت أنه يسبب العقم لدى النساء.

وقالت في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لقد تم اقتراح خطأ أن اللقاحات ستسبب العقم بسبب تسلسل الأحماض الأمينية المشتركة في بروتين سبايك والبروتين المشيمي، ومع ذلك، فإن عدد الأحماض الأمينية المشتركة بين البروتين الفيروسي و"سينسيتين-1"، البالغ عددها 4 أقصر من أن يسبب استجابة مناعية ضد بروتين المشيمة".

وتتفق مع جيريكا بيتس، الأستاذة المساعدة في العلوم الميكروبيولوجية في جامعة يورك، داسانتيلا غوليمي كوترا، التي قالت إن "المخاوف من احتمال هجوم الأجسام المضادة للبروتين الفيروسي و"سينسيتين-1" ضئيلة جدا، وذلك لأن سلسلة الأحماض الأمينية المتطابقة بينهما صغيرة جدا".

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