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أوباما: ترامب تسبب في "أضرار جسيمة" لبعض السياسات التي نفذتها


اعتبر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، أن الرئيس ترامب تسبب في "أضرار جسيمة" لبعض السياسات الرئيسية التي نفذها، مؤكدا أن قانون الرعاية الصحية لا يزال قويا بوجه التحديات.

و في مقابلة مع مجلة "نيويورك"، قال إنه لا يراقب عن كثب كل تحد لسياساته من قبل إدارة ترامب"، مضيفا: "انتبهت إلى المجالات التي حاولت فيها إدارة ترامب القيام ببعض الأضرار الجسيمة للسياسات التي نفذتها إدارتي... مما سبب انتكاسة قصيرة المدى لما هو نجاح طويل الأجل".

وأعرب أوباما عن تفاؤله بأن الإدارة الجديدة للمرشح الديمقراطي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس، سيكون لديها "القدرة على المتابعة من حيث توقفنا".

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