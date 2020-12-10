تابعٌ للناتو... مسؤول إيراني يكشف "سلاح" اغتيال فخري زاده

أكد أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإسلامي محسن رضائي، أنَّ السلاح المستخدم في اغتيال العالم في مجال الطاقة النووية، محسن فخري زاده، تابع لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأشار رضائي إلى استخدام تقنيات حديثة وأسلحة موجهة بالأقمار الصناعية.

وقال رضائي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم"، اليوم الأربعاء: إن السلاح الذي اغتيل به العالم الإيراني محسن فخري زاده، تابع للناتو.

وأضاف أنه "في السنوات الأخيرة حاولت المنظمات الإرهابية، مرارًا، اغتيال فخري زاده، لكن تم إحباط جهودهم، لكن هذه المرة باستخدام التقنيات المتقدمة واستخدام الليزر والأسلحة الذكية الموجهة بالأقمار الصناعية، تمكنوا من تنفيذ عمليتهم".