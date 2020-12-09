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طهران تفرض عقوبات على السفير الأمريكي في اليمن


فرضت وزارة الخارجية الإيرانية عقوبات على السفير الأمريكي في اليمن كريستوفر هنزل، ردا على فرض واشنطن عقوبات على سفيرها في صنعاء.

واعتبرت الخارجية أن "السفير الأمريكي في اليمن ساهم في قيادة الحرب وقتل الأبرياء ودعم التحالف المعتدي بالسلاح والمال والموقف السياسي".

وأشارت إلى أن "السفير الأمريكي في اليمن ساهم في استمرار العقوبات القاسية واللاإنسانية ضد الشعب اليمني ولعب دورا في السيناريو المشؤوم لتقسيم اليمن وكذلك الأعمال التخريبية لإيقاف التسوية السياسية للأزمة اليمنية. السفير الأمريكي تسبب بكارثة إنسانية في اليمن وإحداث أكبر مأساة في القرن".

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