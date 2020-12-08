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إيران تعلن بدء اختبار لقاح لكورونا على البشر


أعلن المتحدث باسم منظمة الأغذية والأدوية في إيران كيانوش جهانبور، عن بدء التجارب السريرية على البشر للقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا.

وقال: "لتنفيذ المرحلة الأولى للاختبار على البشر، كان هناك عدد كاف من المتطوعين لحقنهم باللقاح، ولهذا السبب لم يجر الإعلان بصورة عامة عن ذلك".

وأوضح أنه "سيتم الإعلان العام في حال الحاجة إلى اختبار جديد لهذا اللقاح"، مضيفا، بأن "الشركة المعنية توصلت إلى اتفاق مع جامعات العلوم الطبية لإنجاز هذا العمل، ولحسن الحظ فإن اللقاح تمكن من الحصول على الموافقات الضرورية ولا يوجد مانع من حقنه".

وتابع: "اللقاح يحقن على مرحلتين، وسيتم متابعة حالة المتطوعين الصحية بعد شهر من حقنهم باللقاح لدراسة النتائج لديهم".

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