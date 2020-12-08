ظريف: مستعدون دائماً للحوار مع جيراننا

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده "على استعداد دائم للحوار مع جيرانها، مشيرا إلى أن إيران "لا تتفاوض مع الغربيين حول المنطقة".

وقال ظريف عبر تغريدة في "تويتر": "يبدو أن بعض الجيران يطالب الغرب أن يكونوا جزءا من عملية التفاوض مع إيران! نحن لا نتفاوض مع الغربيين حول المنطقة".

وأضاف: "تدخلاتهم هي أساس المشاكل".

كما لفت ظريف إلى أن "إيران على استعداد دائم للحوار مع جيرانها، وترجمت ذلك في طرح مشاريع أمن المنطقة 1986، ومجمع الحوار الإقليمي 2016، ومبادرة هرمز للسلام 2019".