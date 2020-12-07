كبيرة خبراء فرنسا: تأكيدات موسكو بصدد لقاح "سبوتنيك V" مقنعة

أعلنت كبيرة الخبراء الفرنسيين في مجال تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ماري-بول كيني، أنها لا تشكك في فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للفيروس الذي باشرت روسيا التطعيم به.

وفي مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية قالت كيني، إن البيانات المقدمة من قبل السلطات الروسية حول لقاح "سبوتنيك V" "مقنعة في ما يخص فعاليته".

وشددت الباحثة على أن رأيها هذا يستند إلى خبرة شخصية، موضحة أنها ترأست قبل أسبوع من انطلاق حملة التطعيم الواسعة في روسيا "بعثة علمية وتقنية" متعلقة بدراسة هذا اللقاح واستخدامه العملي.

وعبرت الخبيرة عن قناعتها بأن تأكيدات موسكو بشأن اللقاح المذكور لم تكن "سابقة لأوانها"، وأضافت: "أعتقد أن المعطيات التي جمعتها روسيا والتي ستكتمل خلال الأيام القادمة، أقنعت السلطات المحلية والحكومة ببدء التطعيم".

واعتبرت كيني أن روسيا على غرار الصين وبريطانيا تبني استراتيجيتها على سرعة التجاوب والرغبة في "حماية السكان" وأنها في نهجها هذا، "وجدت نفسها في طليعة الدول التي قامت بتطوير لقاحات خاصة بها ضد فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الدولة الروسية تنطلق أيضا في استراتيجيتها هذه من الوضع الوبائي "المتفجر" على حد تعبيرها، علما أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، فيما تتوسط الدول ذات الحصيلة الأدنى في العالم بمعدلات الوفيات بكورونا.