الصفحة الدولية

كبيرة خبراء فرنسا: تأكيدات موسكو بصدد لقاح "سبوتنيك V" مقنعة


أعلنت كبيرة الخبراء الفرنسيين في مجال تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ماري-بول كيني، أنها لا تشكك في فعالية لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للفيروس الذي باشرت روسيا التطعيم به.

وفي مقابلة مع إذاعة "أوروبا 1" الفرنسية قالت كيني، إن البيانات المقدمة من قبل السلطات الروسية حول لقاح "سبوتنيك V"  "مقنعة في ما يخص فعاليته".

وشددت الباحثة على أن رأيها هذا يستند إلى خبرة شخصية، موضحة أنها ترأست قبل أسبوع من انطلاق حملة التطعيم الواسعة في روسيا "بعثة علمية وتقنية" متعلقة بدراسة هذا اللقاح واستخدامه العملي.

وعبرت الخبيرة عن قناعتها بأن تأكيدات موسكو بشأن اللقاح المذكور لم تكن "سابقة لأوانها"، وأضافت: "أعتقد أن المعطيات التي جمعتها روسيا والتي ستكتمل خلال الأيام القادمة، أقنعت السلطات المحلية والحكومة ببدء التطعيم".

واعتبرت كيني أن روسيا على غرار الصين وبريطانيا تبني استراتيجيتها على سرعة التجاوب والرغبة في "حماية السكان" وأنها في نهجها هذا، "وجدت نفسها في طليعة الدول التي قامت بتطوير لقاحات خاصة بها ضد فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الدولة الروسية تنطلق أيضا في استراتيجيتها هذه من الوضع الوبائي "المتفجر" على حد تعبيرها، علما أن روسيا تحتل المرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد الإصابات المسجلة بالفيروس، فيما تتوسط الدول ذات الحصيلة الأدنى في العالم بمعدلات الوفيات بكورونا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خلال 24 ساعة.. 203 وفيات جديدة بفيروس كورونا في تركيا
كوريا الجنوبية.. احتدام النزاع بين وزارة العدل والنيابة والرئيس يعتذر
تركيا.. 6 سنوات سجن لصحفية بتهمة الإرهاب
كبيرة خبراء فرنسا: تأكيدات موسكو بصدد لقاح "سبوتنيك V" مقنعة
أميركا تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين
الصين تكشف عن منشأ كورونا!
موسكو تخطط لتطعيم سبعة ملايين شخص ضد كورونا
ضربة جديدة لترامب في جورجيا.. محكمة ترفض الطعن
فرنسا: اندلاع أعمال عنف خلال احتجاج ضد السياسة الأمنية لماكرون
ترامب: لا يمكنني الإقرار بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك