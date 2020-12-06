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فرنسا: اندلاع أعمال عنف خلال احتجاج ضد السياسة الأمنية لماكرون


أطلق عشرات المحتجين المقنعين مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب خلال احتجاج ضد عنف الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس امس السبت.

وحطم المحتجون واجهات متاجر وأضرموا النيران في سيارات وحواجز أمنية في حين ردت قوات الأمن بإطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، بحسب رويترز. 

وندد المحتجون بخطط السياسة الأمنية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ووصفوها بأنها ستقوض الحريات المدنية. بينما احتشد محتجون آخرون في مدن مرسيليا وليون وليل وغيرها.

كان الآلاف قد احتشدوا سلميا في بادئ الأمر في باريس ولوحوا بلافتات تقول "فرنسا، أرض حقوق الشرطة" و"اسحبوا القانون الأمني".

 

وتشهد فرنسا احتجاجات منذ أن أحالت الحكومة مشروع قانون أمنيا إلى البرلمان يهدف إلى زيادة أدوات المراقبة، وتقييد حقوق نشر صور أفراد الشرطة في وسائل الإعلام وعلى الإنترنت.

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