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داوود أوغلو يطالب أردوغان بكشف هوية "حاكم تركيا الفعلي"


وجه رئيس حزب "المستقبل" التركي أحمد داوود أوغلو سؤالا للرئيس رجب طيب أردوغان، طالبه فيه بكشف هوية "الشخص الذي يدير البلاد" في واقع الأمر.

وقال أوغلو خلال مؤتمر صحفي مخاطبا أردوغان: "من هو الشخص الذي يتولى إدارة البلاد؟ هل أنت من يدير البلاد أم السيد بهجلي يا ترى؟"، في إشارة إلى رئيس حزب "الحركة القومية" اليميني المتطرف دولت بهجلي.

واعتبر أوغلو أن بهجلي يتحكم في مصير وزراء وقيادات حكومة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، مضيفا: "خلال العامين الماضيين عقب الانتقال لنظام الحكومة الرئاسي، بات السيد بهجلي صاحب القرار الأخير في إيقاف استقالات البعض وقبول استقالات البعض وإقالة البعض الآخر وضرورة محاكمة البعض أو عدم محاكمتهم".

وتؤكد صحيفة "زمان" التركية نقلا عن مصادرها أن بهجلي ينتمي إلى ما يسمى تنظيم "الدولة العميقة"، وهو تنظيم يخترق كل مؤسسات الدولة من الجيش إلى القضاء وصولا إلى الشرطة.

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