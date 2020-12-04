السجن 8 سنوات لوزير مالية نمساوي سابق بتهمة الفساد

أفادت مجلة "شبيغل" بأنه حكم في النمسا على وزير المالية السابق كارل هاينز غراسر بالسجن ثماني سنوات، في أكبر قضية فساد عرفتها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وصدر الحكم على أساس إفادات مئات الشهود، والتنصت على المكالمات الهاتفية.

وتم في هذه القضية توجيه الاتهام ضد 14 شخصا اعترف أحدهم بأنه نقل معلومات داخلية سمحت لإحدى الشركات بشراء 60 ألف شقة حكومية مقابل 961 مليون يورو.

وبعد ثلاث سنوات قدرت الشركة قيمة الشقق بحوالي ضعف السعر الذي دفعته مقابلها.