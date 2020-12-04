مدير الصحة العالمية يعرب عن قلقه للاعتقاد بانتهاء الجائحة

أعرب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه للاعتقاد السائد مؤخرا بأن جائحة كورونا قد "انتهت" في ضوء ظهور اللقاحات المضادة لكورونا.
وقال: "التقدم في اللقاحات يعطينا جميعا دفعة ويمكننا الآن أن نرى النور في نهاية النفق المظلم، لكن منظمة الصحة قلقة من الاعتقاد المتنامي بأن جائحة (كوفيد- 19) قد انتهت".
وأوضح تيدروس أن "الجائحة لا يزال أمامها طريق طويل، وأن القرارات التي يتخذها الأفراد والحكومات ستحدد مسار الجائحة على المدى القصير والبعيد".
وتابع: "نعلم أنها كانت سنة عصيبة أرهقت الناس، لكن في المستشفيات التي تعمل بطاقتها القصوى أو بما يفوق طاقتها، الوضع أصعب مما قد يكون".
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