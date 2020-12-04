الصفحة الدولية

بايدن يتقدم على ترامب بسبعة ملايين صوت


أشار تقرير لمؤسسة Cook Political Report إلى أن تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب ازداد إلى نحو 7 ملايين صوت.

وحسب التقرير، فإن معطيات التصويت الشعبي المتوفرة حتى الآن تشير إلى حصول بايدن على 81 مليونا و264 ألفا و673 صوتا مقابل 74 مليونا و210 آلاف و838 صوتا لصالح دونالد ترامب فيما لا يزال فرز الأصوات مستمرا في عدد من الولايات.

تجدر الإشارة إلى أن نتائج التصويت الشعبي على نطاق وطني لا تحسم نتائج الانتخابات الأمريكية، حيث يفوز المرشح بمنصب الرئيس بناء على أصوات المجمع الانتخابي، التي يختلف عددها في الولايات حيث يحصل الفائز في ولاية معينة على جميع أصوات المجمع الانتخابي عن تلك الولاية.

وتشير تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية إلى فوز بايدن بحصوله على 306 أصوات في المجمع الانتخابي مقابل 232 لترامب.

 

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