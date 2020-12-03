خبراء في الصحة العقلية : ترامب يتصرف كطفل مدلل وعلى امريكا طرده نهائيا

اكد مجموعة من خبراء الصحة العقلية في الولايات المتحدة ان ترامب يتصرف كطفل فاسد ومدلل ، ويكذب كثيرا باعلاناته المجنونة والمخادعة عن تزوير الانتخابات.

ونقل موقع روستوري الامريكي في تقرير عن مجموعة الخبراء الذين لم يتم الكشف عن هويتهم قولهم إن ” ترامب خسر الانتخابات لكن نفسيته المدللة والشريرة تأبى الاعتراف بهذه الحقيقة ، إنه يشعر بالحرج والإذلال والخوف ، على الأرجح لأنه يعلم أنه يواجه تهمًا جنائية فيدرالية وعلى مستوى الولاية بمجرد تركه لمنصبه، لذا يحاول يائسًا التمسك بالسلطة لإنقاذ اخفاقه هذا هذا عن نفسه، فضلا عن اختبائه في المكتب البيضاوي حتى يتمكن من تجنب السجن، ولذا فمن المؤكد أن يأس ترامب هو اعتراف من نوع ما بخطئه”.

واضافوا أن ” ترامب اصبح شيئا من الماضي ولذا يجب عليه أن يحزم حقائبه ويتوارى عن الأنظارن ويخطط لحياته كمدني ولهذا يجب عدم منحه وقتا لكي يظهر على الهواء مباشرة خلال الخمسين يوما القادمة كي يلقي باكاذيبه المكررة ، كما يجب تعليق صفحته الشخصية على تويتر او الغاؤه كما يجب أن يكون خارج أذهاننا وخارج عن الوعي العام”.

وتابعوا أن ” ترامب مضطرب عقليا تمامًا مثل طفل صغير يصرخ ويتحدى ، ولذا يحتاج الى التوقف إلى أجل غير مسمى. يجب إسكاته. يجب عزله. يجب ألا نسمح له بالحصول على الاهتمام الذي يزدهر عليه ، وأي اهتمام هو تعزيز إيجابي له ولذا لابد من منع وسائل الإعلام بأن يُسمع صوته الخبيث”.

واشاروا الى أن ” كل مايفعله ترامب هو نشر نظريات مؤامرة كاذبة ومزيفة حول الانتخابات وليس أي منها صحيح والأسوأ من ذلك أنه حاول دون جدوى تقويض الديمقراطية من خلال الإطاحة بنتائج الانتخابات مما يستوجب المطالبة بصمت هذا الرجل البائس اليائس المثير للشفقة”.