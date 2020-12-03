إصابات بانفجار في مستودع قرب مدينة برستل البريطانية

أفادت وسائل إعلام بريطانية بورود تقارير عن إصابات متعددة جراء انفجار دوى اليوم الخميس في مستودع قرب مدينة برستل في إنجلترا.

وأكدت إدارة الإطفاء والإنقاذ في منطقة أفون، أن فرقها تتعامل مع حادث خطير بعد تلقي أنباء عن انفجار كبير في ضاحية أفونماوث، مشيرة إلى وصول عناصر للشرطة وفرق إسعاف إلى الموقع.

وأشارت الإدارة إلى أن الحادث لا يزال متواصلا، مؤكدة وقوع إصابات متعددة في الموقع.

من جانبها، وصفت إدارة الإسعاف في جنوب غربي إنجلترا الحادث بأنه "خطير".