الامن الايراني يتوصل لهويات المشاركين باغتيال الشهيد فخري زادة

في معرض الاشارة الى اخر المستجدات بشأن جريمة الاغتيال الجبانة التي طالت العالم الايراني الكبير "الشهيد محسن فخري زادة"، صرح المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي" : ان المجلس الأعلى للأمن القومي قد اعلن عن ذلك في وقت سابق، ومن الجهود التي قامت بها وزارة الامن انها رصدت بعض التحركات ونجحت في السيطرة على المنطقة.

واضاف : ان وزارة الامن نجحت في تحديد هوية الاشخاص الذين تربطهم صلة بهذه الجريمة؛ والبحث جار من جمیع الابعاد، وسيتم اتخاذ القرار حول طبيعة الرد بالمثل بعد حسم المعلومات في هذا الخصوص.