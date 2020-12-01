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ملصقات في نيويورك تعلن ايفانكا ترامب شخصا غير مرغوب به في المدينة


انتشرت ملصقات في نيويورك وعليها صورة ايفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرفقة بعبارة "Not Wanted"، بعد أن واجهت انتقادات لعدم منع والدها من تنفيذ سياسات مثيرة للجدل.

كما تم استهداف زوجها، كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، وتم تشبيهه في الملصقات بشخصية "Slender Man" الخيالية.

وبحسب صحيفة "الإندبندنت" البريطانية فإن الزوجين يفكران بعدم العودة إلى نيويورك ويتطلعان إلى الانتقال إلى نيوجيرسي أو فلوريدا في يناير.

وقال أحد أصدقاء ايفانكا لمجلة "فانتي فير" إن النخبة الاجتماعية في مانهاتن ستتجنب مواجهة إيفانكا إذا حاولت العودة إلى المدينة، مشيرا إلى أن "كل شخص يحترم نفسه أو يحترم الديمقراطية ولا يريد أن يخجل في الحياة الخاصة والعامة سيبتعد عن الالتقاء بها".

 

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ملصقات في نيويورك تعلن ايفانكا ترامب شخصا غير مرغوب به في المدينة
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