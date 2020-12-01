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حملة ترامب تطعن في نتائج انتخابات الرئاسة في ويسكونسن أمام المحكمة العليا


قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إنها أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية ويسكونسن للطعن في نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية.

وقالت حملة ترامب في بيان: "تشمل دعوى اليوم أربع حالات تتضمن أدلة واضحة على البطلان".

والخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية لم يفلح معظمها في تغيير نتيجة الانتخابات التي أُجريت في الثالث من نوفمبر وأعلنت وسائل إعلام رسمية أن المرشح الديمقراطي المنتخب جو بايدن قد فاز بها.

وصدقت لجنة الانتخابات في ويسكونسن الأمريكية، يوم الاثنين، على نتائج الانتخابات بالولاية بعد إعادة فرز الأصوات في مقاطعتين اثنتين.

وأظهر إحصاء الأصوات الجديد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالولاية المتأرجحة بفارق 20695 صوتا عن الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد صرح يوم 28 نوفمبر بأن "إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن، كشفت عن العديد من الأصوات غير القانونية".

ويشكك ترامب في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن "لم يفز بالانتخابات".

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر الجاري، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.

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