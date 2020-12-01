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زعيم كوريا الشمالية يتلقى لقاحاً صينياً ضد كورونا..


كشفت مجلة أمريكية بناء على تقارير استخبارية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون تلقى لقاحاً صينياً ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع ““US News” الأمريكي، نقلا عن تقرير أعده الخبير الأمريكي بالشؤون الكورية الشمالية، هاري كازيانيس، أن الصين قدمت لقاحاً تجريبياً ضد فيروس كورونا للزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، مشيراً إلى أن "أفراد عائلة كيم وعدداً من كبار مسؤولي كوريا الشمالية تلقوا اللقاح".

وكتب كازيانيس تقريره التالي: "طعم كيم جون أون وعدد من كبار المسؤولين الآخرين من عائلته ومن القيادة الكورية الشمالية ضد فيروس كورونا في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية باستخدام لقاح محتمل قدمته الحكومة الصينية".

وأضاف الخبير الأمريكي أنه لم تتضح هوية الشركة التي قدمت اللقاح لعائلة كيم، وإذا ثبت أنه آمن.

وفي السياق نفسه، أعلن الخبير الطبي الأمريكي، بيتر جيه هوتيز، أن ما لا يقل عن ثلاث شركات صينية تعكف على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا هي سينوفاك بيوتك وكان سينو بايو وسينوفارم غروب.

وفي وقت سابق، ذكر مصدران أن قراصنة من كوريا الشمالية حاولوا اختراق أنظمة شركة تصنيع لقاح فيروس كورونا "أسترازينيكا" في الأسابيع الأخيرة.

وقال أحد المصدرين لوكالة "رويترز"، كانت محاولات القرصنة تستهدف "مجموعة واسعة من الأشخاص"، بما في ذلك موظفي الشركة الذين يعملون في دراسة وباء "كوفيد-19"، مشيراً إلى أن الهجمات باءت بالفشل.

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زعيم كوريا الشمالية يتلقى لقاحاً صينياً ضد كورونا..
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