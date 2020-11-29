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خلال 24 ساعة.. ايطاليا تسجل أكثر من 26 ألف إصابة بكورونا


أفادت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، بأنها سجلت 541 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، كما رصدت 20648 إصابة بالفيروس.

وبحسب الوزارة، فإن هذه الأرقام، تشكل تراجعا في الحصيلة اليومية للوفيات بالمقارنة مع يوم السبت، حيث تم تسجيل 686 حالة وفاة.

وسجلت إيطاليا إجمالا 54904 حالات وفاة بسبب تفشي الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا. كما سجلت أكثر من 1.5 مليون إصابة منذ تفشي الوباء.

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