مقتل احد ضباط الاستخبارات الامريكية المخضرمين في الصومال جراء تفجير انتحاري

افادت مصادر صحفية اليوم عن مقتل احد ضباط الاستخبارات الامريكية المخضرمين في الصومال

وقالت المصادر ان حركة الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة الارهابي نفذت تفجير انتحاريا ادى الى مقتل 7 اشخاص من ضمنهم ضابط المخابرات الامريكي واصابة 8 اخرين بجروح

ووقع الهجوم بعد ساعات من زيارة القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، لمقديشو بهدف لقاء السفير الأمريكي وجنود بلاده.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل أحد ضباط المخابرات الأمريكية المخضرمين في الصومال، نقلا عن ضباط محليين وسابقين، أكدوا أن هوية الضابط سرية، وملابسات القتل غامضة.