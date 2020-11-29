ترامب: هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لبايدن بدلا مني في أكبر عملية تزوير في بلادنا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول مقابلة له بعد الانتخابات إن الولايات المتحدة "شهدت أكبر عملية تزوير"، لافتا إلى أن هناك ماكينات تصويت نقلت آلاف الأصوات لجو بايدن بدلا منه.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن القادة الأجانب يتصلون بالمرشح الديموقراطي الذي أعلن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، ليقولوا له "إنها أكثر انتخابات شهدت فوضى رأوها على الإطلاق".

ولفت ترامب إلى أنه "يعرف أشخاصا تلقوا "اثنين أو ثلاثة أو أربعة" بطاقات اقتراع عبر البريد" وأضاف: "هذه الانتخابات مزورة وهناك احتيال كبير.. إنه أكبر تزوير في بلادنا".

وتابع ترامب أنه "حصل على أكثر من 74 مليون صوت، وأن بايدن لم يحصل على 80 مليون صوت"، مجددا تأكيده على أن "هذه الانتخابات مزورة بالكامل".