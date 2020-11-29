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اردوغان: تركيا ستواصل الكفاح لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية


اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، ان تركيا ستواصل الكفاح بهدف تأسيس دولة فلسطينية وذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

وقال أردوغان في رسالة بعثها السبت إلى المشاركين في افتتاح المبنى الجديد لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" بإسطنبول، بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني إنه "نسعى في كافة المحافل للدفاع عن قضية القدس ونعمل بكل ما أوتينا من قوة لإنهاء سياسات الاحتلال والظلم والإبادة الجماعية ضد أخوتنا الفلسطينيين".

واضاف: "سنواصل كفاحنا من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وموحدة عاصمتها القدس الشرقية في حدود 1967 بناء على قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية".

وكان أردوغان أكد أمس خلال مشاركته عبر اتصال مرئي في المؤتمر السنوي الـ23 للجمعية الإسلامية الأمريكية، أنه "يجب على الأتراك الدفاع عن حقوق القدس ولو بأرواحهم"، مشددا على أنها "شرف الأمة الإسلامية".

وقال أردوغان موجها كلامه للعالم الإسلامي: "لنضع خلافاتنا جانبا، ونلتقي عند قاسم الإسلام المشترك في مواجهة الاعتداءات على مقدساتنا".

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