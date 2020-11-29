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إيران تعلن توصلها إلى معلومات "مهمة" بشأن اغتيال زادة وتتوعد بـ"رد قوي رادع"


أعلنت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، الأحد، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي فخري زادة.

وقال المتحدث باسم اللجنة أبو الفضل عموئي، خلال اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني إن "الجهات الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة حول اغتيال العالم فخري زادة".

وأضاف: "سنرد على عملية الاغتيال، وإسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا إذا ظنت أن العملية ستبقى دون رد".

من جانبه، أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم، أن دماء العالم النووي فخري زادة "ستزيل القيود عن البرنامج النووي، وستمهد الطريق لرفع العقوبات عن البلاد".

وحذر قاليباف مغتالي زادة قائلا: "لن يندم العدو المجرم على اغتيال فخري زادة، إلا برد قوي يردعه عن أي أخطاء أخرى مستقبلية"،

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