السيد الخامنئي يؤكد على انزال العقاب بالضالعين في اغتيال فخري زادة

اكد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، السبت، ضرورة انزال العقاب بالفاعلين والآمرين باغتيال رئيس منظمة الابحاث والابداعات في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الشهيد محسن فخري زادة، وكذلك متابعة جهوده العلمية والتقنية في جميع القطاعات التي كان منهمكا فيها.

وقال سماحة السيد الخامنئي في بيان، إن “العالم النووي والدفاعي البارز والممتاز السيد محسن فخري زادة استشهد على يد العملاء المجرمين والاشقياء.

هذا العنصر العلمي قليل النظير بذل حياته العزيزة والثمينة في سبيل الله من اجل جهوده العلمية والخالدة وان درجة الشهادة الرفيعة هي الاجر الالهي الذي ناله”.

وأضاف، أن “هنالك موضوعين ينبغي على جميع المعنيين ان يدرجوهما في جدول اعمالهم؛ الاول متابعة هذه الجريمة وانزال العقاب الحاسم بالفاعلين والآمرين بها، والثاني متابعة الجهود العلمية والتقنية للشهيد في جميع القطاعات التي كان منهمكا بمزاولة الانشطة فيها”.

وختم بالقول: “انني ابارك اسرته الكريمة والاسرة العلمية في البلاد وزملاءه وتلامذته في مختلف القطاعات باستشهاده واعزي بفقده، سائلا الباري تعالى له بالدرجات العلى في جنان النعيم”.