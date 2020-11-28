مدير سابق بالـCIA: اغتيال العالم الإيراني عمل إجرامي

وصف المدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، جون برينان، اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، بـ”العمل الإجرامي المتهور للغاية”.

وقال برينان في تغريدات عبر حسابه بموقع تويتر: “كان عملا إجراميا متهورا للغاية، وينطوي على مخاطر انتقام مميت وجولة من الصراع الإقليمي، وسيكون من الحكمة على القادة الإيرانيين عودة القيادة الأمريكية المسؤولية عن المسرح الدولي، ومقاومة الرغبة في الرد على الجناة المفترضين”.

وأضاف مدير الـ”سي آي إيه” السابق، “لا أعلم إن كانت حكومة أجنبية سمحت أو نفذت مقتل فخري زاده، لكن عمل كهذا ترعاه دولة، سيكون انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويشجع المزيد من الحكومات على مثل هجمات مميتة كهذه ضد مسؤولين أجانب”.

ولفت إلى أن هذه الاغتيالات “تختلف عن الضربات التي توجه لقادة الإرهاب والجماعات مثل القاعدة وداعش، وهي ليست دولا ذات سيادة، هم مقاتلون غير شرعيين بموجب القانون الدولي، ويمكن استهدافهم من أجل وقف هجمات إرهابية مميتة”.