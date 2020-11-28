محكمة استئناف ترفض طلب ترامب لمنع إعلان بايدن فائزا في بنسلفانيا

رفضت محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية طلبا قدمته حملة الرئيس دونالد ترامب لمنع إعلان الديمقراطي جو بايدن فائزا بالانتخابات في ولاية بنسلفانيا الحاسمة.

وقال أحد القضاة في المحكمة، يوم الجمعة، إن حملة ترامب لم تقدم أدلة كافية على وقوع انتهاكات أثناء الانتخابات في بنسلفانيا.

وأشار محامون لحملة ترامب إلى أنهم يعتزمون الطعن بالقرار أمام المحكمة العليا الأمريكية.

وطالبت حملة ترامب بوقف عملية إقرار نتائج التصويت في ولاية بنسلفانيا، التي تشير إلى فوز جو بايدن، بزعم وقوع مخالفات متعلقة بالتصويت عبر البريد.

يذكر أن حملة دونالد ترامب رفعت العديد من الدعاوى القضائية بشأن الانتهاكات في الانتخابات، لكن المحاكم رفضت معظمها حتى الآن.

ويعتزم ترامب مواصلة معاركه القضائية، مع أن البيت الأبيض قد وافق على البدء بعملية انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة.

ولم يعترف ترامب حتى الآن بهزيمته في الانتخابات، لكنه قال أمس الخميس إنه سيغادر البيت الأبيض في حال صوت المجمع الانتخابي لصالح بايدن.