القبض على مواطن مصري سرق قرابة 2 مليون دينار من الكويت

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على محاسب مصري، لتنفيذ حكم صدر بحقه في الكويت لاتهامه بسرقة قرابة 2 مليون دينار كويتي.

قالت مصادر قضائية، إن الإنتربول الدولي بمصر ألقى القبض على المتهم، بناء على نشرة حمراء للحكم عليه بدولة الكويت غيابيا بالسجن المؤبد ورد مليون و900 ألف دينار كويتي (حوالي 6.5 مليون دولار) وتغريمه 3 ملايين دينار.

وأفادت تحقيقات القضية أن المتهم استولى على مبلغ مليون و900 ألف دينار كويتي، من شركة اتصالات بالكويت، كان يعمل بها محاسبا، عن طريق تزوير في محررات الإيداع وكروت الشحن الخاصة بالشركة التي وصلت قيمتها لمليون و900 ألف دينار كويتي خلال فترة عمله.

وتبين أن المتهم غادر الكويت وعاد إلى مصر قبل أن يكشف أمره وصدر الحكم بحقه غيابيا.