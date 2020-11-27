بعد اغتيال العالم النووي في طهران.. مستشار السيد الخامنئي يتهم إسرائيل بدفع المنطقة نحو حرب شاملة

حمل حسین دهقان، المستشار العسكري لقائد الثورة الاسلامية في ايران سماحة اية الله العظمى السيد علي الخامنئي، إسرائيل المسؤولية عن اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة.

وكتب دهقان عبر حسابه في موقع "تويتر" أن "الصهاينة في آخر أيام الحياة السياسية لحليفهم (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) يسعون إلى تصعيد الضغط على إيران بهدف نشوب حرب واسعة النطاق".

وتابع: "سيكون ردنا كالصاعقة على رؤوس قتلة الشهيد المظلوم وسيندمون مما فعلوه".

وفي تغريدة أخرى، وصف مستشار قائد الثورة الاسلامية العالم المغتال بأنه "كان شهيدا بعث الرعب في قلوب الأعداء"، مشددا على أن "نتائج جهاده ستلاحقهم كالكابوس".